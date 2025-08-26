اتحاد "المصري بالخارج": التحريض ضد السفارات يستهدف تشويه صورة مصر

كتبت -داليا الظنيني:

أكد بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن الهجمات على السفارات المصرية في الخارج أو الإساءة لموظفيها تصرفات فردية من أشخاص "جهلاء"، تهدف لتشويه صورة مصر.

وأوضح خلال مداحلة ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، أن هذه المحاولات يتم التصدي لها والرد عليها دائمًا، مشيرا إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تقف صفًا واحدًا لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العبيدي أن المصريين في الخارج يرفضون أي محاولة للمزايدة على وطنهم أو مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم يعتبرون أنفسهم جزءًا من دور مصر في الدفاع عن قضايا الأمة.

وشدد العبيدي على أن المصريين في الخارج سيظلون سندًا لوطنهم، وأن مبادرات مثل "وطنك أمانة" تعكس وعيهم وانتمائهم.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد