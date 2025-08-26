محافظ الإسكندرية: إغلاق الشواطئ قرار احترازي لحماية الأرواح

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن قرار إغلاق الشواطئ مؤقتًا جاء بهدف حماية المواطنين من سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

أوضح محافظ الإسكندرية، في مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر التنبؤات الجوية والبحرية، وتتلقى تقارير دقيقة من مصادر مختلفة، أهمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع : بناءً على هذه التقارير التي أشارت إلى ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية، تم اتخاذ قرار فوري بمنع نزول المواطنين إلى المياه لضمان سلامتهم.

توقع المحافظ أن تتحسن حالة الطقس قريبًا، مشيرًا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها ابتداءً من الغد مع استقرار حالة البحر، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة هي أولويتها القصوى للحفاظ على سلامة الجميع.

