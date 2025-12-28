ناجي فرج: سعر جرام الذهب عيار 21 قد يتجاوز 7000 جنيه مطلع 2026

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن عام 2025 دخل التاريخ كأحد الأعوام النادرة التي سجلت ارتفاعات قياسية للمعدن الأصفر، حيث تجاوزت نسبة ارتفاعه حاجز الـ 60%، وهو مستوى لم تشهده الأسواق العالمية منذ عقود.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الصعود غير المسبوق يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الصراعات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن توجه البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطياتها من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسلعة نادرة، كان دافعاً قويًا آخر لارتفاع الأسعار.

وتابع الخبير أن سعر أونصة الذهب كسر حاجز 4500 دولار لأول مرة في التاريخ الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس فورًا على السوق المحلي، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 6900 جنيه، وعيار 21 إلى حوالي 6040 جنيه.

وأكد فرج أن هذه الأسعار "غير مسبوقة" للمستهلك المصري، الذي يعتبر الذهب منتجًا استثماريًا يحقق مكاسب واضحة في الأجلين المتوسط والقصير.

وأشار إلى أن التوقعات تتجه نحو استمرار هذا المسار التصاعدي، حيث من المرشح أن تتخطى الأونصة حاجز 5000 دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مما قد يدفع سعر الجرام لتجاوز 7000 جنيه.

ولفت إلى أن استمرار هذا السيناريو مرهون ببقاء العوامل الحالية كما هي، وهي استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد التوترات الدولية، بالإضافة إلى خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يزيد الجاذبية الاستثمارية للذهب.

وشدد فرج، على أن الفضة تظل خيارًا ممتازًا للمستثمرين، موضحًا أن سعر الجرام وصل إلى أكثر من 115 جنيهًـ وهي استثمار آمن لا يتطلب سيولة ضخمة مثل الذهب.

