هل وضعت مصر شروطا للقاء الرئيس السيسي ونتنياهو؟ وزير الخارجية يرد

كتب : حسن مرسي

11:27 م 28/12/2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ما ذُكر عن التجهيز للقاء ثلاثي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل نهاية العام "أمر خاطئ تماماً" وغير صحيح.

وقال عبد العاطي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصر ليس لديها شروط مسبقة للقاء نتنياهو، مضيفًا أن مسار العلاقات الثنائية يتحسن كلما تقدم تنفيذ خطة الرئيس ترامب والدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

أوضح عبد العاطي أن وجود مؤشرات على جدية وإرادة إسرائيلية بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية سيكون له تداعيات إيجابية على العلاقات بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية أن التقدم في هذا المسار يشجع على تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر ترحب بأي خطوات تسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة.

أكد عبد العاطي، على أن التركيز ينصب على تنفيذ الالتزامات الدولية والمراحل المتفق عليها في غزة.

