"ستراتوس" ليس خطيرًا.. الصحة توضح حقيقة المتحور الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى "ستراتوس" يُعد أحد أنواع الأنفلونزا العادية ولا يشكل خطورة كبيرة، وذلك وفقًا لما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية بنهاية عام 2023.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة النهار، أن المتحور "ستراتوس" لا يختلف عن الأنفلونزا الموسمية، وأن التعامل معه يتطلب فقط الإجراءات الوقائية المعتادة.

وشدد على أهمية حصول المواطنين على لقاح الأنفلونزا سنويًا، وذلك لأن الفيروسات تتغير وتتطور باستمرار. كما أشار إلى أن أعراض الفيروسات تختلف من شخص لآخر حسب حالته المناعية ونظامه الغذائي.

