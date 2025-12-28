ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلى إمكانية عودته للعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بهدفه الأكبر بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.

وقال رونالدو خلال حديثه في حفل جوائز "جلوب سوكر" الذي أُقيم في دبي مساء الأحد:"شغفي لا يزال عالياً وأرغب في الاستمرار لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أنا أستمتع دائماً بكرة القدم وأريد مواصلة اللعب".

كما صرح قائد منتخب البرتغال في وقت سابق بنيته الاستمرار في الملاعب لعام أو عامين إضافيين، مشيراً إلى أن مطلع العام الجاري وبطولة كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية.

وكان رونالدو رفع رصيده التهديفي إلى 956 هدفاً، بعدما سجل ثنائية قاد بها النصر للفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وساهمت ثنائية رونالدو أمام الأخدود في وصوله إلى 40 هدفاً خلال العام الجاري، ليصبح سجل أكثر من 40 هدفاً في 14 سنة ميلادية مختلفة على مدار مسيرته، في إنجاز استثنائي.

ويعتبر عام 2013 الأكثر تهديفاً في مسيرته، بعدما أحرز 63 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده.

والجدير بالذكر أن رونالدو حضر حفل جلوب سوكر رفقة خطيبته جورجينا رودريجيز، إذ أعلن الثنائي خطوبتهما في أغسطس الماضي، بعد علاقة استمرت تسع سنوات.

وكان رونالدو تقدم لعارضة الأزياء الأرجنتينية-الإسبانية بخاتم تقدر قيمته بنحو 2.2 مليون جنيه إسترليني.

وحصد نجم النصر جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، بعدما كان فاز في نسخة 2024 بجائزتي الهداف التاريخي لكرة القدم وأفضل لاعب في الشرق الأوسط.