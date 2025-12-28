وزير الثقافة يحسم الجدل حول مسلسل هند رستم: "لا بد من موافقة أسرتها"

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في أول رد فعل له على أزمة مسلسل هند رستم، رفضه التام السماح بتصوير المسلسل دون موافقة أسرتها.

وقال وزير الثقافة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم أتحدث مع أحد حول هذه القضية، ولم يعرض عليَّ من أي مخرج أو منتج مثل هذا السيناريو."

وأضاف هَنو: "إن الثقافة - ممثلةً في الرقابة على المصنفات الفنية - تلتزم بالقوانين المنظمة لإنتاج الأعمال والمسلسلات، وخاصة السير الذاتية. وليس من المنطقي إنتاج مسلسل عن هند رستم أو غيرها من كبار الفنانين دون الحصول على إذن كتابي موثق من أسرة الفنان أو الفنانة."

وحلت بسنت رضا نجلة الفنانة الكبيرة هند رستم ضيفة على بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأكدت خلال الحلقة أنها لم تتواصل مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئاً عن تصريحات جهة إنتاج المسلسل التي قالوا فيها أنهم تواصلوا مع وزير الثقافة ووافق على إنتاج العمل، حسب كلامهم.

وتهكمت ابنة هند رستم قائلة: "عايزين نشوف مين اللي مبتمثلش وهتعمل دور هند رستم، زي ما قال، مشددة على أن حق الأسرة أن توافق على إنتاج المسلسل أو رفضه".

وتأتي تصريحات الدكتور أحمد فؤاد هنو، لمصراوي، لتحسم الجدل حول هذه القضية.

