رئيس مدينة مطروح: إغلاق الشواطئ غير الآمنة لتأمين المصطافين

أكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مجلس مدينة مطروح، أن المدينة اتخذت إجراءات صارمة لمنع المصطافين من النزول إلى الشواطئ التي تشهد اضطرابًا في الأمواج.

وأوضح "صحصاح" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" أن الإجراءات تشمل إغلاق بوابات هذه الشواطئ لضمان سلامة الزوار، مشيرًا إلى أن هناك شواطئ أخرى آمنة ومفتوحة بالكامل أمام المصطافين.

ولتعزيز إجراءات الأمان، أشار إلى أنه تم نشر نحو 50 منقذًا إضافيًا، وأن فرقًا خاصة تقوم بالمرور على الشواطئ العامة التابعة للمدينة للتأكد من الأسعار، التي أكد أنها لم ترتفع هذا الموسم.

وأوضح أن القرى السياحية في المدينة لديها شواطئها الخاصة المزودة أيضًا بفرق إنقاذ.

