صور.. وزيرا النقل والعمل يكرمان عامل مزلقان السادات ببني سويف

كتب- محمد نصار:

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، الذي تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

حضر التكريم المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد سليم، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبنية الأساسية.

وخلال التكريم، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشكر للعامل الذي خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الامثلة في التفاني والإخلاص والتضحية في العمل وخدمة المواطنين، معربًا عن سعادته وفخره واعتزازه بالعمل البطولي الذي قام به عامل المزلقان، مشيرًا إلى أنه عندما تولي حقيبة النقل مارس 2019 تعهد أمام الرئيس السيسي بتطوير السكة الحديد بسواعد أبنائها.

كما تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي (تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري)، أهمهما تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيًا وإداريًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن طارق محمد برس، نموذج مشرف، وقدوة لكل العاملين في مواقع العمل بمختلف الهيئات.

وأهدى نائب رئيس مجلس الوزراء، شهادة تقدير ومكافأة مالية لطارق محمد برس، تقديرًا لشجاعته وتفانيه، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين.

وقدم الوزير، التهنئة لابنة طارق محمد، التي حضرت فعاليات التكريم برفقة والدها على الموقف العظيم الذي قام به والدها، مؤكدًا أنه فخر لكل أب مصري ومثال يحتذى به في العطاء والتفاني في العمل وخدمة المواطنين.

وفي ختام التكريم، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، استمرار الوزارة في اتخاذ الأساليب الخاصة بتوعية المواطنين من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، مناشدًا المواطنين، ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح.

من جانبه قدم وزير العمل محمد جبران، مكافأة مالية للعامل، وقال إن هذا التكريم يؤكد دعم الدولة للنماذج المشرفة من العمال، لتحفيزهم على الإخلاص في العمل.

وأوضح "جبران": عم طارق، عامل مزلقان كوبري السادات بمدينة بني سويف، خاطر بحياته لإنقاذ شاب حاول عبور القضبان، غير مكترث بخطورة الموقف، ويستحق اليوم الشكر والتقدير والمكافأة المالية، بسبب إخلاصه وإتقانه في العمل.

وقال إن هذه الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادات كبيرة من المتابعين الذين اعتبروا ما فعله "عم طارق" موقفًا بطوليًا يستحق التكريم، بعدما أنقذ حياة الشاب من موت محقق في اللحظة الأخيرة، يجعلنا نُثَمِّنُ هذه التضحية، والموقف البطولي والذي يؤكد الإخلاص في العمل، والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الآخرين، وهي صفات اجتمعت في هذا العامل المصري الأصيل الذي نضرب به المثل، ونموذج يحتذى به، في الانضباط والالتزام في العمل، وهي قيم ومبادئ يجب الإشادة بها وترسيخها في بيئة العمل.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح