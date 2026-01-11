افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، فاعليات المؤتمر التدريبي الأول للقضاء والأئمة والمحامين من دولة الفلبين.

وقال وزير الأوقاف: "زرت الفلبين قبل بضعة أشهر وقضيت أيامًا جميلة هناك، وزرت عددًا من المسؤولين بالعاصمة وأبرمنا عددًا من الاتفاقيات؛ كان من أهمها برنامج تدريب الأئمة والقضاة والمحامين، الذي تستضيفه (الأوقاف)، واتفقنا مع القيادات الكنسية على استضافة وفد من أبناء الكنيسة؛ لتدريبهم على قيم التسامح والتعايش المشترك".

وأوضح الأزهري: "ذهبت لإحدى مدن الصعيد لافتتاح مسجد، وعندما وصلت فوجئت بـ20 قسيسًا من الكنيسة ينتظروني للترحيب بي أمام المسجد، وبعد الانتهاء ذهبت للكنيسة لأرد لهم كرمهم".



وتابع وزير الأوقاف: كان تحقيق التعاون حلمًا بالنسبة لي؛ لا سيما أنه مضى ٢٥ عامًا تقريبًا على التعاون بين المؤسسات الدينية المصرية والفلبينية، ونحن اليوم نعيد بناء هذه الجسور، بما يعود بالنفع العظيم على مصر والفلبين.

وأشار الوزير إلى أنه "بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم تنظيم دورات للمتدربين، وبالتنسيق معهم عندما يشرفنا وفد ضيوف من القساوسة، سأرتب مع الكنيسة للقائهم".

وأضاف الأزهري: أنا شديد الحرص على أن أعتصر للضيوف كل خبرات الدولة المصرية في ميادين الخطاب الديني والقضاء والمحاماة، حرصًا على أن يعود الوفد إلى الفلبين محملًا بالإفادة.