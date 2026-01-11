زحام شديد في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

كتب- أحمد الجندي:

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين المصرية زحامًا شديدًا من المهندسين الراغبين في خوض المنافسة على مختلف المناصب النقابية، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وبحسب بيان، شهد مقار تلقي طلبات الترشح توافد أعداد كبيرة من المرشحين منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشح، وسط استعدادات تنظيمية من اللجنة العليا للانتخابات لتيسير الإجراءات وضمان انسيابية العمل.

و أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات على حرص اللجنة على تذليل أي عقبات تواجه المرشحين ، مشددًا أن اللجنة بكافة أعضائها قامت بعدد من محاكاة التسجيل مع الكوادر الإدارية التي تستقبل الطلبات لضمان سير عملية التسجيل دون أي عقبات وكيفية توجيه المرشحين لاستكمال أي بيانات لم تستوفى.

فيما وجه الدكتور المهندس محمد عباس سلطان، وكيل اللجنة، كلمة للمهندسين المرشحين تخلص إلى أن العمل النقابي يحتاج إلى "مجهود ووقت" حقيقيين، وليس مجرد اسم على ورقة انتخابية أو لقب يُضاف للسيرة الذاتية، مشددًا على أن المقعد النقابي أمانة ومسؤولية أمام الله وجموع المهندسين الذين ينتظرون من المرشحين الفائزين التغيير والخدمة الفعلية.

بدوره أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة على حرص أعضاء اللجنة في تواجدهم الدائم للاطمئنان على صحة وسلامة أوراق المرشحين دون النظر لأسماء وألقاب، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمرشحين، بما يحقق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وأوضح المهندس السيد حسن أن اللجنة حرصت على التواجد منذ الصباح الباكر للتأكد من جاهزية النقابة لاستقبال المرشحين والبدء في تسجيل طلباتهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا طبقًا لصحيح القانون، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عبر تطبيق "زووم" مع كافة رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من جاهزيتها والحرص على استقبال المهندسين بالصورة التي تليق بهم.

وحرصت اللجنة العليا للانتخابات على تفقد مقر تلقي طلبات الترشح للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير عملية الترشح والتنبيه على الكوادر الإدارية بالتعاون الكامل مع المتقدمين للترشح.

