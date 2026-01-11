أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" يكشف محاور المؤتمر الـ٣٦ للمجلس

قال الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤتمر الـ٣٦ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تدور أبحاثه حول 5 محاور، هي المهن في التاريخ الإسلامي، المهن في تاريخ المسلمين، المهن في حضارات وشعوب العالم، المهن في مصر، ومستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.



وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأحد، أن المؤتمر يهدف إلى توثيق المهن التي وردت في السنة والتاريخ الإسلامي، وتحليل أثر المهن في النهضة والعمران، ودراسة مفردات الحضاريات المختلفة التي يمكن توطينها في البيئة المحلية المعاصرة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يشارك فيه ١٨٠ شخصية من أكثر من ٥٠ دولة بأكثر من ٥٠ بحثا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.