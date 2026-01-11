استحداث 8 خدمات.. "المستشفيات التعليمية" تكشف عن إنجازاتها في 2025

كشفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، مؤكدة أنها واصلت دورها المحوري في تقديم الخدمة العلاجية المتخصصة، ودعم البحث العلمي، وبناء القدرات الطبية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تطوير كبرى، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أنها قدمت خلال عام 2025 نحو 14.4 مليون خدمة علاجية، إلى جانب تنفيذ 526 بحثًا علميًا، وتنظيم 8100 نشاط تدريبي بمختلف التخصصات الطبية.

خدمات علاجية موسعة

وأوضحت الهيئة أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ نحو 4.2 مليون مريض، فيما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ قرابة 1.6 مليون حالة. كما تم علاج نحو 250 ألف مريض داخل أقسام الرعايات المركزة والأقسام الداخلية، وإجراء ما يقرب من 230 ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات.

وشملت الخدمات المتقدمة تنفيذ 205 آلاف جلسة غسيل كلوي، و64 ألف جلسة لعلاج الأورام، إلى جانب إجراء نحو 30 ألف قسطرة قلبية وطرفية ومخية، و24 ألف إجراء لمناظير الجهاز الهضمي.

استحداث 8 خدمات متخصصة

وخلال عام 2025، نجحت الهيئة في استحداث وتشغيل 8 خدمات طبية جديدة، أبرزها إنشاء وحدة جراحات القلب والصدر بمستشفى الجمهورية التعليمي، والتي شهدت إجراء 125 جراحة متقدمة، وإنشاء وحدتي كهربية القلب بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين، كأول وحدات متخصصة من نوعها داخل المحافظتين.

كما تم إنشاء وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي، وإجراء 396 قسطرة مخية بوحدات الهيئة، واستحداث خدمة زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة بمعهد القلب القومي، مع علاج 18 حالة بنجاح.

وشملت الخدمات الجديدة افتتاح وتشغيل وحدة علاج القولون التقرحي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بمتوسط علاج 100 مريض شهريًا، وتشغيل وحدات الرضاعة الطبيعية في 8 وحدات تابعة للهيئة، مع متابعة نحو 1000 أم شهريًا، إلى جانب تشغيل العيادات المسائية في 15 وحدة، يتردد عليها قرابة 11 ألف مريض شهريًا، فضلًا عن تفعيل جراحات الشبكية بمستشفى الأحرار التعليمي.

نشاط بحثي متقدم

وفي مجال البحث العلمي، سجلت الهيئة تنفيذ 526 بحثًا علميًا، شملت 328 بحثًا جاريًا و198 بحثًا قيد التنفيذ، مع نشر 47 بحثًا في مجلات علمية مصنفة ضمن الفئة الأعلى عالميًا Q1، و33 بحثًا في فئة Q2، و40 بحثًا في فئات Q3 وQ4.

كما قامت الهيئة بتمويل 15 بحثًا علميًا، وأطلقت جائزة النشر الدولي للأبحاث العلمية، إلى جانب مبادرة «انشر بحثك الأول» لدعم الباحثين الشباب.

وعلى صعيد التدريب، نظمت الهيئة 8100 نشاط تدريبي، وقدمت 36 دبلومة مهنية، من بينها 3 دبلومات مستحدثة خلال عام 2025، بإجمالي 3400 دارس، وحضور تجاوز 126 ألف متدرب بمختلف الأنشطة.

كما شاركت 18 جامعة خاصة في تدريب طلابها داخل وحدات الهيئة، إلى جانب تنفيذ 7 بعثات ومنح خارجية استفاد منها 19 طبيبًا.

مشروعات تطوير وتحديث شامل

وشهد عام 2025 تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والتحديث، أبرزها تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بطاقة 124 سريرًا وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، والانتهاء من تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى سوهاج التعليمي.

كما شملت الأعمال تطوير وتشغيل 7 غرف عمليات بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وتطوير 12 غرفة عمليات و9 أسرة رعاية مركزة و80 سريرًا داخليًا بمستشفى بنها التعليمي، إلى جانب تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية التعليمي وزيادة طاقته إلى 20 سريرًا.

وشملت المشروعات أيضًا تطوير وتشغيل 24 سرير رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي إضافية بمستشفى دمنهور التعليمي، وتطوير بنك الدم والأشعة والعيادات الخارجية وأقسام العلاج بأجر بمستشفى الجلاء التعليمي، فضلًا عن تطوير المرافق الاستراتيجية والبنية التحتية في 8 مستشفيات و4 معاهد تعليمية.

كما تم تطوير 7 أقسام استقبال وطوارئ وعيادات خارجية بعدد من المعاهد والمستشفيات، من بينها معاهد الكلى، والسمع والكلام، والكبد، والقلب، والجهاز الحركي، ومستشفى المطرية التعليمي.

وأشارت الهيئة إلى أن عددًا من المشروعات يجري تسليمها خلال الربع الأول من عام 2026، من بينها المجمع التعليمي ومجمع المخازن بأرض حميات إمبابة، ومبنى الطب الحرج بمستشفى دمنهور التعليمي، واستكمال تطوير مستشفى الجلاء التعليمي، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية.