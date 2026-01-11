إعلان

10 شاحنات وآلاف البطاطين.. جمعية الأورمان تشارك في القافلة 13 لدعم غزة

كتب : أحمد جمعة

12:53 م 11/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تشارك في القافلة 13 لدعم غزة
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تشارك في القافلة 13 لدعم غزة
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تشارك في القافلة 13 لدعم غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في انطلاق القافلة رقم 13 لتقديم الدعم الفوري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، بالتعاون مع مئات المتطوعين من الجمعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، أن الجمعية شاركت في القافلة رقم 13 بـ10 شاحنات محمَّلة بآلاف البطاطين لمجابهة فصل الشتاء، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من الدقيق لدعم أهالينا بقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشيرًا إلى حرص الجمعية على مواصلة جهودها لدعم الأهالي في غزة، في ظل تأكيد وتوجيه الدولة المصرية بتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح، في بيان، أن الجمعية لعبت دورًا رياديًا في دعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى للعدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت بقوة في القوافل الإغاثية التي انطلقت تباعًا، من خلال مد جسر بري متواصل من المساعدات والشاحنات المحمَّلة بجميع ما يحتاجه القطاع، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشدد فؤاد على التزام الجمعية التام بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن "الأورمان" شاركت في إرسال الآلاف من الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، مؤكدًا أن الجمعية تعتزم الاستمرار في دعم أهلنا بغزة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومواصلة إرسال المساعدات وفقًا لاحتياجاتهم، سواء كانت أدوية أو ملابس أو بطاطين أو مواد غذائية أو دقيقًا أو مياه.

ويُذكر أن جمعية الأورمان بدأت جهودها منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث شاركت في جميع القوافل، بدءًا من أول قافلة وصولًا إلى القافلة الثالثة عشرة من المساعدات الإنسانية، التي تنوعت بين الغذاء والدواء والدعم اللوجستي، في إطار منظومة تنسيقية عالية الكفاءة مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دعم غزة جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة شاكر محظور بتهمة بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة شاكر محظور بتهمة بث محتوى خادش
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
نصائح طبية

4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران