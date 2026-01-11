10 شاحنات وآلاف البطاطين.. جمعية الأورمان تشارك في القافلة 13 لدعم غزة

شاركت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في انطلاق القافلة رقم 13 لتقديم الدعم الفوري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، بالتعاون مع مئات المتطوعين من الجمعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، أن الجمعية شاركت في القافلة رقم 13 بـ10 شاحنات محمَّلة بآلاف البطاطين لمجابهة فصل الشتاء، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من الدقيق لدعم أهالينا بقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشيرًا إلى حرص الجمعية على مواصلة جهودها لدعم الأهالي في غزة، في ظل تأكيد وتوجيه الدولة المصرية بتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح، في بيان، أن الجمعية لعبت دورًا رياديًا في دعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى للعدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت بقوة في القوافل الإغاثية التي انطلقت تباعًا، من خلال مد جسر بري متواصل من المساعدات والشاحنات المحمَّلة بجميع ما يحتاجه القطاع، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشدد فؤاد على التزام الجمعية التام بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن "الأورمان" شاركت في إرسال الآلاف من الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، مؤكدًا أن الجمعية تعتزم الاستمرار في دعم أهلنا بغزة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومواصلة إرسال المساعدات وفقًا لاحتياجاتهم، سواء كانت أدوية أو ملابس أو بطاطين أو مواد غذائية أو دقيقًا أو مياه.

ويُذكر أن جمعية الأورمان بدأت جهودها منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث شاركت في جميع القوافل، بدءًا من أول قافلة وصولًا إلى القافلة الثالثة عشرة من المساعدات الإنسانية، التي تنوعت بين الغذاء والدواء والدعم اللوجستي، في إطار منظومة تنسيقية عالية الكفاءة مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.