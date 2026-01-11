إعلان

وزير الأوقاف: نحتاج تقديم خطاب منير لجمع الناس على حب ونهضة الأوطان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:29 ص 11/01/2026 تعديل في 11:47 ص
    الدكتور أسامة الأزهري خلال مؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (4)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (1)
    الدكتور أسامة الأزهري خلال مؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (2)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (3)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (4)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (2)
    الدكتور أسامة الأزهري خلال مؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (3)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (5)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (6)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (8)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (10)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (9)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (11)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (7)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (13)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (15)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (12)
    المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (14)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اليمن وليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا وفلسطين تشهد تسارعا في الأحداث في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تقديم خطاب منير وجمع الناس على حب الأوطان والنهضة والعمران.

وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأحد، أن المؤتمر سيقدم كلمة سواء ومنيرة للعالم كله، فالمهن هي التنفيذ العملي لقيمة العمران، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ٢٠٠ مهنة متعددة وزكاها وشجع عليها الصحابة الكرام، والتي لا تبنى الدول إلا بها.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن عنوان هذا الموتمر سيبقى خالدا في سجل وزارة الأوقاف، لأن من مستهدفات هذا المؤتمر عمارة الأرض.

وقال وزير الأوقاف، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم كامل من كافة المؤسسات، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف اليمن ليبيا

