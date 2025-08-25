تفاصيل لقاء وزير العمل و محافظ القليوبية - صور

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في مستهل جولة الوزير داخل المحافظة التي تتضمن عددًا من الفعاليات واللقاءات.

شهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وحماية العمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب، وتهيئة بيئة عمل لائقة جاذبة للاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، خاصة مع قرب بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر المقبل.

كما بحث الجانبان، بحضور عدد من المستثمرين، سبل التعاون لتطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة بما يواكب احتياجات سوق العمل ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وتبادل وزير العمل ومحافظ القليوبية، في ختام اللقاء، دروع التكريم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال، وقيادات من الوزارة والمحافظة.

