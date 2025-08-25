طقس الـ6 أيام.. انخفاض الحرارة وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الرطوبة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الثلاثاء 26 أغسطس وحتى السبت 30 أغسطس 2025، لتسجل:

السواحل الشمالية: بين (30–33) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين (34–36) درجة.

جنوب البلاد: بين (36–42) درجة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفجرًا على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يوجد شبورة مائية خفيفة صباحًا من الرابعة حتى الثامنة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، والسواحل الشمالية ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين درجتين و4 درجات.

نشاط للرياح على فترات متقطعة يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 – المحسوسة 36.

السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 33.

شمال الصعيد: العظمى 37 – المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 42 – المحسوسة 43.





