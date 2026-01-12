إعلان

صور.. حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد

كتب : محمد نصار

11:49 ص 12/01/2026 تعديل في 11:53 ص
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (1)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (2)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (4)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (5)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (3)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (7)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (9)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (8)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (10)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (12)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (11)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (6)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (13)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (15)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (17)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (18)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (16)
    حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد (14)

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة ترقيات جديدة لعدد من العاملين بالهيئة.

وتضمن القرار، أن يُرقي الواردة أسمائهم اعتبارًأ من 1/7/2025 من شاغلي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالمجموعات الوظيفية التخصصية.

وتضمن القرار أن يتم نقلهم إلى الدرجات الوظيفية الأعلى مع منحهم علاوات الترقية المقررة لكل درجة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

