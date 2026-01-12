صور.. حركة ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد
كتب : محمد نصار
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
كتب- محمد نصار:
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة ترقيات جديدة لعدد من العاملين بالهيئة.
وتضمن القرار، أن يُرقي الواردة أسمائهم اعتبارًأ من 1/7/2025 من شاغلي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالمجموعات الوظيفية التخصصية.
وتضمن القرار أن يتم نقلهم إلى الدرجات الوظيفية الأعلى مع منحهم علاوات الترقية المقررة لكل درجة.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا