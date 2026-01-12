مصادر برلمانية: هشام بدوي رئيسًا لـ"النواب" والجزار والوحش وكيلَين

كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الأحزاب السياسية استقرت على ترشيح النائب هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب، وعاصم الجزار وكيلًا أول، ومحمد الوحش وكيل ثاني المجلس .

وافتتحت النائبة عبلة الهواري الجلسة الإجرائية لمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، والتي تشهد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم التشريعي والرقابي.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية 596 عضوًا، يمثلون التشكيل الكامل لمجلس النواب، من النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب الأعضاء المعينين بقرار من الرئيس السيسي، في مشهد يعكس اكتمال البنية التشريعية للمجلس مع بداية مرحلة برلمانية جديدة.

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى للمجلس عقب انتهاء أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والذي استمر على مدار نحو ثلاثة أشهر.