بث مباشر.. محافظ الجيزة يسلم عقود وحدات إسكان الديسمي لمتضرري السيول

كتب : محمد أبو بكر

11:55 ص 12/01/2026

تشهد مدينة الصف بمحافظة الجيزة، الآن، فعاليات تسليم عقود الوحدات السكنية لمتضرري السيول، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك ضمن مشروع إسكان حضاري متكامل بمنطقة إسكان الديسمي.

ويأتي تسليم العقود تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توفير سكن آمن ولائق للمواطنين المتضررين من السيول، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

ويُقام المشروع على مساحة 28 فدانًا، وفق طراز حضاري حديث، ويضم 32 عمارة سكنية، بواقع 8 وحدات لكل عمارة، بإجمالي 256 وحدة سكنية، حيث تبلغ مساحة العمارة الواحدة 260 مترًا مربعًا.

