طقس الاثنين.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وتحذيرات جديدة للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، الموافق 25 أغسطس 2025، حيث تشهد معظم أنحاء البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ووفقًا لبيان الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء سيعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وعلى فترات متقطعة خلال اليوم، مما يساعد على تخفيف الإحساس بحرارة الطقس.

تحذيرات من اضطراب الملاحة وشبورة مائية

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض شواطئ البحر المتوسط (من مطروح إلى بلطيم)، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار. كما يسود الاضطراب نفسه على بعض شواطئ خليج السويس بالبحر الأحمر، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار.

كما نبهت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين. كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط زخات خفيفة من المطر.

