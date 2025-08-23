أين المنقذون؟.. أحمد موسى: "أبو تلات" طول عمره شاطئ الموت

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادثة الغرق المأساوية التي شهدها شاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي أودت بحياة 6 طلاب وأصابة ٢٤ آخرين خلال رحلة طلابية جماعية.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"،: "فين فرق الإنقاذ المتواجدة على الشواطئ وفين المسؤولين؟"، معبرًا عن صدمته من عدم وجود تدخل سريع لإنقاذ الحالات.

وأضاف موسى: "لو فيه راية حمراء مرفوعة على البحر لازم الكل يلتزم بالتعليمات ومحدش ينزل البحر"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة للحفاظ على الأرواح.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "ليه مفيش حد نزل من فرق الإنقاذ لإنقاذ الفتيات دول؟"، مشيرًا إلى أن غياب التدخل المهني السريع زاد من حجم المأساة.

وأشار مقدم "على مسؤوليتي": "شاطئ أبو تلات زمان كان شاطئًا مهجورًا، ولكن تم العمل على توفير خدمات فيه، وحادث غرق الفتيات كان بشعًا ومأساويًا"، موضحًا أن محاولات تطوير المكان لم تصاحبه إجراءات أمان كافية.

وتابع موسى: "البنات كانوا في رحلة في الإسكندرية وواحدة بدأت تغرق وزمايلها بدأوا ينزلوا عشان ينقذوها وغرق ٦ منهم 3 طالبات و3 طلاب"، مقدمًا التعازي لأهالي الضحايا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: "فيه سباحين ماتوا وغرقوا في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، ده كان إسمه شاطئ الموت، إين المنقذون؟"، داعيًا إلى حلول جذرية ووقف التهاون في حماية المواطنين.