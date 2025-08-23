صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة نفق شبرا

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.

وأشار محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، إلى أن الأعمال التي تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبردورات، ودهان حوائط النفق.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه جارٍ حاليًا استكمال أعمال تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمي بالشكل الذي يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

