"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة بعدد من القطاعات

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدة قطاعات تابعة للشركة.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

- رئيس قطاع مركز إعداد القادة – تابع للعضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية.

- مدير الإدارة العامة لمراقبة جودة التدريب – تابع لقطاع التدريب.

- مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.

- مدير الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى – تابع لرئيس قطاع الشئون القانونية.

- مدير الإدارة العامة لمراقبة الأداء الفني لشركات التوزيع – تابع لقطاع المراقبة الفنية ونظم المعلومات لشركات التوزيع.

- مدير الإدارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- مدير الإدارة العامة للمراجعة – تابع لقطاع الشئون المالية.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الإعلان يتضمن تفاصيل وشروط التقدم لكل وظيفة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم في الموعد المحدد.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة





ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟





هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية



