"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة بعدد من القطاعات
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدة قطاعات تابعة للشركة.
وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:
- رئيس قطاع مركز إعداد القادة – تابع للعضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية.
- مدير الإدارة العامة لمراقبة جودة التدريب – تابع لقطاع التدريب.
- مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.
- مدير الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى – تابع لرئيس قطاع الشئون القانونية.
- مدير الإدارة العامة لمراقبة الأداء الفني لشركات التوزيع – تابع لقطاع المراقبة الفنية ونظم المعلومات لشركات التوزيع.
- مدير الإدارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
- مدير الإدارة العامة للمراجعة – تابع لقطاع الشئون المالية.
وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الإعلان يتضمن تفاصيل وشروط التقدم لكل وظيفة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم في الموعد المحدد.
اقرأ أيضًا:
انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟
هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
فيديو قد يعجبك: