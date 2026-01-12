ننشر السيرة الذاتية للدكتور سمير صبري بعد تعيينه بمجلس النواب

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتور سمير صبري مقرر الاستثمار بالحوار الوطني عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الدكتور سمير صبري التي جاءت كالتالي:-

مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي في محور الاقتصاد بالحوار الوطني

يشغل حاليا منصب أمانة الاستثمار المركزية في حزب "مستقبل وطن"

خبير اقتصادي ويعمل رئيسا تنفيذيا وعضوا بعدة مجموعات صناعية

شغل منصب أمين شؤون الصناعة والتجارة المركزية في مستقبل وطن

حاصل على دكتوراه في الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على التنمية

تناولت دراسته دور الاستثمارات الأجنبية في دعم التنمية بالدول النامية

حصل ضمن مسيرته الأكاديميةعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال

تخرج في كلية العلوم بجامعة الزقازيق تخصص الجيولوجيا عام 1998

تعزز حضوره المهني عضويته في عدد من الكيانات الاقتصادية المهمة

عضو جمعية الصُنّاع المصريين كما شارك في أنشطة صناعية متعددة

أمين صندوق مؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية في محافظة الغربية

يشغل رئيس مجلس إدارة مركز رع للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت ضمن الكيانات الاقتصادية العربية

له عديد من الرؤى الاقتصادية المهمة في الاستثمارات المحلية والأجنبية

أسهم في إعداد عدد من البرامج الداعمة للقطاعين الصناعي والاستثماري