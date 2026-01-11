المستشار محمود فوزي يستقبل رئيس مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالقصر العيني.

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان إن الزيارة تأتي الزيارة استكمالاً لعودة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وأخذاً في الاعتبار أن زيارة رئيس البرلمان الأسترالي إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ إنشاء العلاقات.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في المحافل الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار البرلماني متعدد الأطراف.

وفى هذا السياق، أشار الوزير محمود فوزي على الدور الهام الذى يمكن أن تقوم به اللجنة البرلمانية المشتركة الدائمة للدفاع والشئون الخارجية والتجارة في بحث سبل إزالة العوائق التجارية التي تحد من نفاذ المنتجات المصرية، ولاسيما الزراعية، إلى السوق الأسترالية.

وخلال اللقاء شدد المستشار محمود فوزي، على الترحيب بقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية بلورة رؤية واضحة للتعاون من أجل استثمار الزخم الدولي المتنامي تجاه القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشهد اللقاء حث الجانب الأسترالي على الانخراط بفاعلية في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة بمراحلها الثلاثة، سواء من خلال تأييدها ودعمها على المستوى السياسي، أو من خلال تحفيز الشركات الأسترالية للمشاركة بجدية في جهود إعادة الإعمار على ضوء ما تتمتع به استراليا من باع طويل فى مجال المنازل سابقة التجهيز وإعادة تدوير المخلفات.

وأعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن تعازى الحكومة المصرية لحكومة وشعب استراليا على أحداث الهجوم المسلح الذي شهده شاطئ بونداي بمدينة سيدني، والتأكيد على رفض مصر القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف وموقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظواهر.

وأشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقانون حماية النشء، الذي يحمي الأطفال أقل من 16 سنة، من مخاطر قضاء ساعات ممتدة على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن أستراليا استطاعت أن تسبق الجميع عالميًا في هذا المضمار، بتجربة تعمل على حماية الأطفال صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، لذا فإن التجربة الأسترالية في هذا الخصوص تعد تجربة رائدة، قد تكون نموذجًا ملهمًا يحتذى به من جميع دول العالم.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الأسترالي تقديره الكامل للدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ولاسيما في القضايا المهمة مثل قضية الشرق الأوسط وموضوعات عدم الانتشار النووي، مبديًا رغبته في تعزيز التعاون المشترك، سواء المباشر مع البرلمان المصري أو في إطار التنسيق في المحافل الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي.