بعد تعيينها بـ"النواب".. تعرف على السيرة الذاتية لميرنا عصام

تابعنا على

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ميرنا عصام مدير مايكروسوفت مصر عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن ميرنا عصام التي جاءت كالتالي:-

ميرنا عصام الدين عارف من أبرز القيادات التنفيذية في قطاع التكنولوجيا

أول سيدة تتولى منصب المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت في مصر

تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عاما في كبرى الشركات العالمية

عملت في شركات دولية وهيئات حكومية بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

تقود جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز دور التكنولوجيا في عدة قطاعات

تتبنى ميرنا عصام نهج تمكين المرأة المصرية ومواكبة التطور في الرقمنة

اختيرت ضمن أقوى 100 سيدة أعمال من فوربس الشرق الأوسط في 2024

شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أجهزة سيرفس في مايكروسوفت

تولت منصب المدير الإقليمي للتحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

قادت ميرنا استراتيجية التحول الرقمي لشركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز

شغلت منصب المدير الإقليمي للحلول التقنية في شركة إيمرسون بالمنطقة

تولت منصب مساعد وزير البترول لشؤون الاستثمار والتعاون الدولي 2015

قدمت استشارات متعددة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات لقطاع البترول المصري

أمضت 12 عاما في شركة شلمبرجير في عدة مناصب قيادية داخل بريطانيا

تولت منصب مدير التسويق العالمي لقطاع الاستحواذات والبرمجيات البحرية

تشغل حاليا عضوية مجلس إدارة بنك مصر وشركة راميدا للصناعات الدوائية

عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة "شباب بلد" في مصر

تشغل منصب الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية

تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تخصص علوم الحاسب الآلي

حاصلة على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة