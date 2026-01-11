إعلان

عاصم الجزار في أول اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية

كتب : عمرو صالح

11:12 م 11/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عاصم الجزار في أول اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية (5)
  • عرض 5 صورة
    عاصم الجزار في أول اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية (4)
  • عرض 5 صورة
    عاصم الجزار في أول اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية (1)
  • عرض 5 صورة
    عاصم الجزار في أول اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الهيئة البرلمانية لمجلس النواب بالحزب، تمثل قوة مؤثرة داخل الكيان التشريعي يجب استثمارها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن تعكس توجهات الحزب وأفكاره وقيم أعضاؤه، مشيرا إلى ترحيب الحزب بكافة الأراء والأفكار من خلال النقاشات التي تدور داخل أروقة الحزب، على أن يتم ترجمتها إلى رؤية موحدة داخل لجان وقاعة مجلس النواب.

وشدد الجزار، على أن نجاح الحزب في تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب بعد أشهر قليلة من تأسيسيه وحصوله على 70 مقعدا يعكس ثقة الجماهير ويحمل النواب مسؤولية كبيرة لتحقيق طموحات الشارع المصري بالكفاءة والعلم والصدق أيضا، دون وعود زائفة أو كذب، مشددا على ضرورة اعادة الاعتبار للسياسة والسياسيين الصادقين من خلال اقناع الناس بالحجة والمنطق بمواقف وأراء الحزب.

وأوضح رئيس الحزب، أن العمل التشريعي الحزبي يسير وفق ماكينة عمل تربط بين الأمانات النوعية المركزية، والأمانات الجغرافية والهيئات البرلمانية، حتى يكون هناك بيت خبرة حقيقي يدعم النواب في الغرفتين التشريعيتين بالرؤى الفنية والسياسية حول مختلف القوانين والقضايا وهناك أيضا هيئة عليا للشؤون البرلمانية ستراجع كافة الأدوات البرلمانية والقضايا المطروحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب بالحزب، والتي يصل عدد أعضائها إلى 70 نائبا، بحضور قيادات الحزب، السيد القصير الأمين العام، اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية، ود.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وسليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية، وم. محمد الدخميسي أمين المشروعات الصغيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصم الجزار الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
بعد خلعها الحجاب.. منال عبداللطيف تنشر صوة أمام النيل
زووم

بعد خلعها الحجاب.. منال عبداللطيف تنشر صوة أمام النيل
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران