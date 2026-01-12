إعلان

النائب محمد الشويخ: دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة لتوفير فرص العمل

كتب- نشأت علي:

02:30 ص 12/01/2026

النائب محمد الشويخ

قال النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، إن ملف المشروعات الصغيرة، والاقتصادية يأتي على رأس أولوياته تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، لما له من دور محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد البرلماني، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وتوفير مناخ تشريعي جاذب للاستثمار، إلى جانب مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة حقيقية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد "الشويخ" على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يلبي تطلعات المواطنين.

وأكد الشويخ، على التزامه الكامل بالتواصل مع أبناء دائرته، ونقل مطالبهم واحتياجاتهم تحت قبة البرلمان، والعمل الجاد من أجل تحقيق الصالح العام.

