59 مليون خدمة طبية مجانية في 38 يومًا عبر "100 يوم صحة" -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 59 مليونًا و20 ألفًا و909 خدمات طبية مجانية خلال 38 يومًا، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الخميس مليونًا و330 ألفًا و299 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية. ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 290 ألفًا و399 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال عبد الغفار إن الحملة قدّمت 428 ألفًا و116 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 93 ألفًا و54 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وقدَّم قطاع الطب الوقائي 38 ألفًا و514 خدمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الحملة قدَّمت 70 ألفًا و609 خدمات من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدَّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 9 آلاف و774 خدمة، كما قدَّمت الحملة 213 ألفًا و77 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف عبد الغفار أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و393 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 94 ألفًا و718 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفَين و249 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و834 خدمة.

وتابع المتحدث بأن حملة "100 يوم صحة" قدَّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ68 ألفًا و562 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات؛ بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

