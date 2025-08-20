كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 4374 فرصة عمل في 48 شركة قطاع خاص بـ12 محافظة، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025.

التخصصات المطلوبة: من المهندسين إلى عمال الإنتاج

توزعت الوظائف المطروحة على عدد كبير من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، أبرزها:

مجالات الهندسة: كهرباء بجميع التخصصات، ميكانيكا، اتصالات، إنتاج وجودة.

الإدارة والمالية: محاسبين، أخصائي موارد بشرية، أخصائي مشتريات، أخصائي تمويل.

التسويق والمبيعات: أخصائي تسويق، مندوبي مبيعات، بائعين.

المهن الفنية: فنيون بمختلف التخصصات، مشرفو ميكانيكا، مراقبو جودة.

الوظائف الخدمية: سائقون (رخصة أولى/ثانية/ثالثة)، أفراد أمن، عمال إنتاج ونظافة، مهن الفندقة والمطاعم.

المجالات الإشرافية: مشرف مواقع، مدير صيانة، مشرفي إنتاج، مشرف عام.

رواتب فرص العمل

أوضحت الوزارة أن الرواتب تحدد وفق المقابلات الشخصية، لكنها لن تقل عن الحد الأدنى المقرر، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، كما تتيح الشركات فرصًا للتدرج الوظيفي والتدريب المستمر داخل مواقع العمل، وهو ما يساهم في تحسين مهارات الشباب ورفع إنتاجيتهم.

وبحسب "العمل"، تم تخصيص نسبة من الوظائف لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يلزم المؤسسات بتعيين 5% من إجمالي قوتها العاملة من هذه الفئة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب المعروضة لهم "مجزية" مع توفير الدعم الكامل والتأهيل لضمان دمجهم في بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

12 محافظات مستهدفة لوظائف وزارة العمل

تغطي الوظائف الجديدة 12 محافظة هي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الشرقية – المنيا – أسيوط – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – الوادي الجديد.

كيفية التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة

يمكن التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة، عبر:

مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل بمدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

التواصل المباشر مع الشركات المعلنة وفقًا للعناوين والأرقام المرفقة بالنشرة.

