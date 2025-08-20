رئيس هيئة الإسعاف يكرم مسعفين ردوا 1.5 مليون جنيه أمانات

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بمكتبه بمقر رئاسة الهيئة، المسعف أحمد يحيى زكريا وفنّي القيادة إيهاب سيد أحمد، أبطال واقعة رد أمانات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه كانت بحوزة إحدى المصابات بمحافظة بني سويف.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن عميق تقديره واعتزازه بما قدّمه الزميلان من موقف يجسد أسمى معاني الأمانة والإخلاص، مؤكداً أن ما تحلّيا به في تلك الواقعة ليس إلا انعكاسًا للقيم الراسخة والمبادئ النبيلة التي قامت عليها منظومة الإسعاف المصري، والتي باتت صمّام أمان على طرقات الوطن، تحمي أرواح المواطنين وتصون ممتلكاتهم. كما شدّد على قناعته بأن ما يميز رجال الإسعاف المصري هو ما غُرس فيهم من نزاهة وصدق وأمانة، وهي القيم التي تمثل الأساس المتين لهذه المنظومة الإنسانية التي يفخر الجميع بالانتماء إليها.

حرص الدكتور عمرو رشيد خلال اللقاء على الاستماع إلى سرد تفصيلي من الزميلين حول مجريات الواقعة وما تخللها من أحداث، بدءًا من تلقي الاستغاثة الإسعافية، مرورًا بجهودهما في إسعاف المصابة التي كانت بمفردها داخل السيارة وفاقدة للوعي، وصولًا إلى إصرارهما على التحفّظ على أماناتها، والتي تبيّن لاحقًا أنها حقيبتان تحتويان على مبلغ نقدي كبير يضم عملات مصرية وأجنبية.

وشهد ختام اللقاء قيام الدكتور عمرو رشيد بتقليد الزميلين درع هيئة الإسعاف المصرية، وتوجيهه بصرف مكافأة مالية لهما، وللمشرفين القائمين على القطاع التابع له موقع الحادث، بعد أن وثق طاقم الإسعاف صاحب الواقعة إشادته بهما كنموذج في التعاون وتيسير العمل ومعاونة الأطقم الإسعافية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وذلك بحضور الدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بالهيئة.