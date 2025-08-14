بالصور.. بدء عزاء الدكتور على مصيلحى وزير التموين بمسجد الشرطة

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور على مصيلحى وزير التموين السابق، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء العديد من الشخصيات السياسية والعامة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد أمس الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.

ويُعد الدكتور علي المصيلحي إحدى القامات الوطنية البارزة، حيث ساهم خلال فترة توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التموين وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وترك بصمة بارزة في خدمة الوطن والمواطنين.

وشيّع المئات من المواطنين، جثمان الدكتور علي المصيلحي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط أجواء من الحزن والتأثر، بحضور أفراد أسرته وأقاربه وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب وفود من أبناء محافظته الشرقية.