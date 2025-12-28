أجرى اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، وذلك للوقوف على سير العمل بها، والتعرف على احتياجاتها الفنية والإدارية، واحتياجات المكتبات من الإصدارات الحديثة، في إطار خطط التطوير التي تنفذها الهيئة.

وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين المنعقد حاليا بالعريش.

رافق اللواء خالد اللبان خلال الجولة الشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

وشملت الجولة تفقد مكتبة المساعيد، حيث شهد مساعد وزير الثقافة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية التي قدمها أطفال المدارس من رواد البيت، وتضمنت عرضا فنيا، وعرض عرائس، إلى جانب إلقاء لعدد من الأشعار وفقرات للإنشاد الديني، وأبدى مساعد الوزير إعجابه بالفقرات مؤكدا على الدور التنويري للمكتبات في رعاية المواهب الناشئة وتنمية الوعي الثقافي لدى النشء.

كما تفقد اللبان سينما ومسرح العريش الصيفي، لبحث متطلبات إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى المكتبة العامة، ومكتبة العبور، وبيت ثقافة الضاحية، واطلع على إمكانيات هذه المواقع، والأنشطة المقدمة، وسبل تعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهالي شمال سيناء.

وأكد اللبان أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تولي اهتماما خاصا بدعم المواقع الثقافية في المحافظات الحدودية، وعلى رأسها شمال سيناء، مشددا على ضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والشباب، وتعزيز التعاون مع المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

ووجه مساعد وزير الثقافة بسرعة حصر احتياجات المكتبات من الإصدارات الحديثة، والعمل على تزويدها بأحدث الكتب في مختلف المجالات، ووجه بأهمية تصنيف وتكعيب الكتب والاهتمام باللوحات الإرشادية إلى جانب تطوير البرامج الثقافية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع السيناوي واحتياجاته.

