وزير الإسكان يُعلن عدد المتقدمين للسكن البديل من متضرري قانون الإيجار القديم

كتب : نشأت علي

07:55 م 28/12/2025 تعديل في 07:59 م

المهندس شريف الشربيني

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة، مشددا على أن دور وزارة الإسكان محدد بوضوح في نص المادة (8)، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.

وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.

وأشار الشربيني إلى أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل، تشمل " سكن إيجاري مدعوم، إيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

