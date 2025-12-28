شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة صياغة التوصيات النهائية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

وناقش عبد العزيز مع خبراء لجنة الصياغة بلورة المخرجات النهائية الصادرة من لجان التطوير الفرعية، وصياغة توصيات واقعية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وتبادل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع أعضاء اللجنة فلسفة صياغة التوصيات، وفق التصور الذي صاغه الكاتب الصحفي حمدي رزق، مقرر اللجنة بمشاركة أعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية الخروج بتوصيات واضحة تسهم في الارتقاء بمحتوى الرسالة الإعلامية، ودعم الدور التوعوي والوطني للإعلام المصري، بما يخدم قضايا الدولة والمجتمع ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية الوطنية .

وتطرق الاجتماع لدراسة آليات تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية وفق الأكواد المعتمدة وطنيًا، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية في المشهد الإعلامي محليًا ودوليًا، وكذلك سبل تفعيل التوصيات المقترحة من خلال وضع آليات متابعة وتقييم ومدد تنفيذ محددة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها، بما يسهم في تحقيق تطوير مستدام للمنظومة الإعلامية، ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية، والتعامل بكفاءة مع منصات الإعلام الجديد.

جدير بالذكر أن لجنة لجنة صياغة التوصيات النهائية، تضم في عضويتها السادة ، د.أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، ود.خالد حنفي ود. محمد عز ود.رانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

