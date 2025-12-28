طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح بسرعة 60 كم في الساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الإثنين 29 ديسمبر 2025، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا، تبدأ من الساعة الثالثة فجرًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد والعريش، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.1 متر.

وبحسب البيان، تسجل القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية، وصغرى 12 درجة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتسجل جنوب الوجه البحري عظمى 19 درجة وصغرى 10 درجات، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، مع نشاط ملحوظ للرياح.

أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، فتشهد فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 44 كم/س، وتسجل درجات الحرارة 20 للعظمى و13 للصغرى.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، توجد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع عظمى 24 درجة وصغرى 13 درجة.

