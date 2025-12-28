إعلان

أزهري: 95% ممن يدعون "العلاج بالقرآن" لا يجيدون تلاوته

كتب : حسن مرسي

08:07 م 28/12/2025

الشيخ أشرف عبد الجواد

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن نسبة تصل إلى 95% ممن يدعون العلاج بالقرآن الكريم، لا يجيدون في الحقيقة قراءته بشكل صحيح، بل إن كثيرًا منهم لا يعرفون القرآن أساسًا.

وأضاف عبد الجواد، خلال حواره مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج "من أول وجديد"، أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، متسائلاً كيف لشخص لا يعرف كتاب الله أن يدعي العلاج به. وحذّر المواطنين من الانخداع بهؤلاء الدجالين الذين يضحكون على الناس باسم الدين.

ولفت إلى أن الرقية الشرعية مشروعة وحلال، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا".

وأوضح أن الرقية موجودة ولكن بشروط لمن يقوم بها، مما يعني أن الأصل هو التمييز بين المشروع والدخيل.

وشدد عبد الجواد على أن العديد من الممارسات الشائعة مثل الخرزة الزرقاء، والحجاب المكتوب، والتمائم، تعتبر من المحرمات ولا علاقة لها بالعلاج الشرعي بالقرآن.

ونصح الشيخ أشرف عبد الجواد، كل شخص بأن يبدأ بعلاج نفسه بنفسه من خلال التمسك بالشرع الصحيح والبعد عن البدع والخرافات.

الشيخ أشرف عبد الجواد علماء الأزهر الشريف العلاج بالقرآن الكريم الرقية الشرعية

