النائب عاطف المغاوري: معظم المحافظات انتهت من حصر تقييم الإيجار القديم

كتب : حسن مرسي

07:59 م 28/12/2025 تعديل في 08:00 م

لنائب عاطف المغاوري

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن المهلة الزمنية الممنوحة للعقود التجارية 5 سنوات والسكنية 7 سنوات ليس لها أي فائدة أو معنى، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية بدأ تطبيقها فعلياً منذ صدور القانون.

وقال المغاوري في مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن المستأجر في منطقة مميزة كان يدفع 300 جنيه إيجاراً، سيصبح بعد المضاعفة 20 مرة 6000 جنيه، مضيفاً أن فارق الإيجار الجديد يُطبق من شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المغاوري أن الإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية ستُضاعف 10 أمثال القيمة السابقة، مشيراً إلى أن القانون يتيح للمالك رفع دعوى قضائية ضد المستأجر في حال عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وتابع المغاوري أن معظم المحافظات انتهت من حصر التقييم، لكن القاهرة لم تنتهِ بعد، لافتًا إلى مشكلات كبيرة في الإسكندرية حيث صنف 40% من العقارات مميزة و40% متوسطة و20% فقط اقتصادية.

وأكد المغاوري، أن الإسكندرية بها نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط بسبب الطبيعة البيئية للمحافظة، مشدداً على أن هذا التصنيف يفاقم الأعباء على المستأجرين في مناطق شعبية كثيرة.

