إعلان

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

10:20 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة في الإسكندرية (1)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (7)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (5)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (4)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (6)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (2)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (1)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان لها: اعتباراً من السبت 16 أغسطس، يشهد الطقس انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (36:35)، جنوب البلاد (46:38).

وفي ذات السياق قالت الهيئة: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الخميس والجمعة، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (35:32)، القاهرة الكبرى والوجه البحري، (42:40)، جنوب البلاد (49:44).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان