الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان لها: اعتباراً من السبت 16 أغسطس، يشهد الطقس انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (36:35)، جنوب البلاد (46:38).

وفي ذات السياق قالت الهيئة: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الخميس والجمعة، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (35:32)، القاهرة الكبرى والوجه البحري، (42:40)، جنوب البلاد (49:44).