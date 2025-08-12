افتتاح الدورة الـ6 من معرض رأس البر للكتاب بمشاركة دور النشر الخاصة

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو الليل نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات محافظة دمياط، وممثلي الهيئات الثقافية والفنية.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتشجيع القراءة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المدن الساحلية والمصيفية، بهدف إتاحة الكتاب للجمهور بأسعار مناسبة، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين القراء والناشرين.

تشارك في المعرض مجموعة من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، إلى جانب مشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تعرض مطبوعاتها الإبداعية وأعمال النشر الإقليمي، ودار الكتب والوثائق القومية التي تقدم إصدارات في مجالات التراث والتاريخ، والمركز القومي للترجمة الذي يعرض مجموعة متنوعة من الكتب المترجمة في الفكر والفلسفة والعلوم والآداب العالمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد محافظ دمياط أهمية تنظيم مثل هذه المعارض في المدن السياحية، لما لها من دور في إثراء الحياة الثقافية، وربط المصيفين والزوار بالحراك الأدبي والفكري.

ويعتبر معرض رأس البر للكتاب، واحدًا من الفعاليات البارزة التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويًا، نظرًا لما يحققه من نجاح جماهيري وإقبال واسع من القراء، لأنه يهدف إلى تقريب الكتاب من الجمهور ودعم صناعة النشر في مصر، خاصة وأن الهيئة تعمل على تنويع المشاركات لتضم كافة أطياف الفكر والإبداع.

ويعد معرض رأس البر للكتاب أحد الفعاليات الثقافية التي باتت تحظى بانتظار الجمهور كل عام، حيث يجمع بين إتاحة المعرفة وتنظيم أجواء ثقافية تعكس أهمية القراءة في بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقافة العامة بين مختلف الفئات العمرية.

