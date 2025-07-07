6 صور من حادث خروج قطار عن قضبان السكة الحديد بالوجه البحري

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن قطار رقم 906 (VIP)، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، تعرض لسقوط البوجي الخلفي للعربة الثانية، وذلك أثناء مروره بين محطتي قويسنا وبنها.

وأسفر الحادث عن توقف حركة القطارات في الاتجاهين، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقد تحركت فرق الطوارئ والأوناش المتخصصة إلى موقع الحادث على الفور، لرفع آثار العطل وإخلاء الخط، بهدف إعادة تشغيل حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة حرصها الكامل على سلامة الركاب، مشيرة إلى أنها تبذل كل الجهود الممكنة لسرعة انتظام الحركة.

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