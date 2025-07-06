الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب والعظمى بالقاهرة 37

القاهرة (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنهـا 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 18

الطور 35 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 36 23

سيوة 39 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 28

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