كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن وجود مقترحَين مطروحَين أمام الحكومة بشأن تطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المقترح الأول يقضي ببدء تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على استهلاك شهر سبتمبر 2025، مع تحصيل قيمتها اعتبارًا من فواتير أكتوبر المقبل، بينما ينص المقترح الثاني على تأجيل إقرار الزيادة إلى مطلع العام الجديد 2026، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.

زيادات مرتقبة تصل إلى 45%

وأشار المصدر إلى أن الزيادة المتوقعة على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة قد تتراوح بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الحالية

تتبع مصر نظام الشرائح التصاعدية في احتساب أسعار الكهرباء، والتي يتم توزيعها على 7 شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى (0- 50 ك.و.س): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (51- 100 ك.و.س): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (0- 200 ك.و.س): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (201- 350 ك.و.س): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (351- 650 ك.و.س): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (651- 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه

(مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز 650 ك.و.س)

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): 2.23 جنيه من أول ك.و.س بدلاً من 1.65 جنيه

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