"إعداد القادة" بالشركة القابضة للكهرباء يحصل على شهادة الأيزو

كتب- محمد صلاح:

حصل مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، على شهادة الأيزو 21001 المخصصة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، ليصبح بذلك أول جهة تدريبية بقطاع الكهرباء المصري تنال هذا الاعتماد الدولي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالارتقاء بقدرات العاملين وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، انسجامًا مع أهداف الدولة في تعزيز جودة التعليم والتدريب، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 في دعم المؤسسات الوطنية للوصول للمعايير الدولية.

وتسلّم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، شهادة الأيزو خلال احتفالية أقيمت بمقر الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، من الدكتور مدحت عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وأعرب "دسوقي"، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بمركز إعداد القادة، بقيادة الدكتور حازم الشورى، مشيدًا بالدور الحيوي للمركز في تنمية المهارات وبناء القدرات داخل القطاع، مؤكداً أن البرامج التدريبية التي يقدمها تمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل من الموظفين المتميزين والقادرين على الإبداع والابتكار في مواقعهم المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور مدحت عبد الوهاب، أن منح المركز شهادة الأيزو جاء بعد مراجعة شاملة لنظم العمل ومدى توافقها مع المعايير الدولية، موضحًا أن هذه الشهادة تعكس التزام المركز بتطبيق مبادئ الجودة والتميز المؤسسي في تقديم الخدمات التدريبية، بما يعزز من كفاءته وقدرته التنافسية.

شهدت مراسم تسليم الشهادة حضور الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة، والمحاسبة عزة رمضان، العضو المتفرغ للشئون المالية، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث.

كما حضر من جانب المجلس الوطني للتدريب والتعليم، اللواء عماد اليماني رئيس لجنة التخطيط، والدكتور علاء بسيوني رئيس لجنة العلاقات الدولية والخارجية.