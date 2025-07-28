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مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز التعاون

08:55 م الإثنين 28 يوليه 2025
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    مفتي الجمهورية يلتقي رئيس التنظيم والإدارة
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    مفتي الجمهورية يلتقي رئيس التنظيم والإدارة
  • عرض 4 صورة
    مفتي الجمهورية يلتقي رئيس التنظيم والإدارة
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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تشهد في هذه المرحلة حراكًا مؤسسيًّا متجددًا يهدف إلى تطوير آليات العمل، وتعزيز الكفاءة العامة، ورفع مستوى الخدمة الإفتائية المقدَّمة للمواطنين، بما يواكب التغيرات المتسارعة، ويستجيب للتحديات المعاصرة التي تواجه الخطاب الديني.

وأشار عياد، إلى أن دار الإفتاء تركز في رؤيتها على تعزيز الحضور المجتمعي، وتوسيع رقعة خدماتها من خلال إنشاء فروع جديدة في عدد من المحافظات، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وبناء قدراتها بما يسهم في تحسين جودة الأداء و استدامة التميز المؤسسي.

جاء ذلك خلال استقباله المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، بمقر دار الإفتاء المصرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم جهود التوسع والارتقاء بخدمات دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على المستويين المحلي والعالمي.

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نظير عياد حاتم نبيل مفتي الجمهورية
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