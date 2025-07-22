كتب- أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة شاب، يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد إصابته في حادث سير مروع، نتج عنه جرح نافذ يمتد من الرقبة حتى مؤخرة الرأس، وتهشم بعظام الجمجمة، بالإضافة إلى الاشتباه في وجود جسم غريب داخل المخ.

وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، أن قسم الطوارئ استقبل الحالة فور وقوع الحادث، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة العاجلة أن المصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، إلى جانب جرح قطعي عميق بطول 25 سم يبدأ من الرقبة ويصل إلى مؤخرة الرأس، مع وجود كسر بالجمجمة، واشتباه في وجود جسم غريب (زجاج) بطول 12 سم داخل الحجرة الخلفية للمخ، وعلى بُعد 3 سم فقط من جذع المخ، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا على حياة المصاب.

وقام أطباء الطوارئ فورًا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإنعاش الحالة، حتى تم استقرار العلامات الحيوية ووضع المصاب على جهاز التنفس الصناعي. وعقب ذلك، تم مناظرة الحالة من قبل عدة تخصصات، شملت: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والعظام، والتخدير، وذلك لاتخاذ القرار الطبي المناسب، حيث تقرر دخول المصاب غرفة العمليات بشكل عاجل تحت تصنيف "حالة إنقاذ حياة".

تم تشكيل فريق جراحي متعدد التخصصات، حيث تولى فريق جراحة المخ والأعصاب، بقيادة الدكتور هيثم المرسي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، إجراء الجراحة الاستكشافية الدقيقة. وخلال العملية، تم استخراج شظايا الزجاج من داخل المخ، وكذلك شظايا عظمية ناتجة عن تهشم الجمجمة، واستئصالها من منطقة المخيخ، بالإضافة إلى وقف النزيف عند قاعدة الجمجمة، وترقيع الأم الجافية باستخدام بدائل صناعية دقيقة.

في السياق ذاته، تولى فريق جراحة التجميل، بقيادة الدكتور أحمد فكري، إصلاح التهتك الشديد في الأذن، بينما قام فريق الجراحة العامة، بقيادة الدكتور عبدالله صلاح، بالمساعدة في ترميم الجرح القطعي العميق بالرقبة، في إطار تدخل جراحي معقد ودقيق استغرق قرابة 6 ساعات متواصلة.

عقب انتهاء العملية، تم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة، وظل تحت الملاحظة الدقيقة في حالة جيدة، قبل نقله إلى أحد أقسام الإقامة الداخلية، ليغادر المستشفى خلال 5 أيام، مع جدول زمني محدد للمتابعة في العيادات الخارجية.

وأشار الدكتور صلاح جودة إلى أن الجراحة أُجريت بالكامل على نفقة الدولة، دون أن يتحمل المريض أو ذويه أي أعباء مالية، مؤكدًا أن هذا النجاح يُجسد التقدم الكبير الذي تشهده المستشفيات الحكومية من حيث الكفاءات والإمكانات.

ووجّه "جودة" الشكر والتقدير الكامل للفريق الطبي والفريق المعاون على أدائهم الإنساني والمتميز، والذي ضم نخبة من الأطباء في تخصصات متعددة، حيث ضم فريق جراحة المخ والأعصاب كلًا من: الدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتور يوسف جمال، والدكتور طارق رمضان، والدكتورة آية عبدالحميد، والدكتور صلاح شيخ علي، تحت إشراف الدكتور هيثم المرسي.

وشارك في العملية من فريق جراحة التجميل: الدكتور أحمد فكري، ومن فريق الجراحة العامة: الدكتور عبدالله صلاح.

أما فريق الطوارئ الذي تولى الاستقبال والتعامل الفوري مع الحالة، فقد ضم كلًا من: الدكتورة مروة صلاح، والدكتور مجدي سليمان، والدكتورة دينا عصام، والذين قاموا بالدور الحيوي في تقديم الدعم العاجل واللازم للحالة.

كما شارك في العملية من فريق التخدير كل من: الدكتور محمد ماهر، والدكتور عبدالله عمر، والدكتور أحمد متولي، الذين ساهموا في الحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية للمصاب طوال فترة الجراحة، ومن جانب التمريض، شارك في الفريق كل من: الممرضة منى فايز، والممرض محمد مصطفى.