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وزير الشؤون النيابية يشارك في مؤتمر مجلس الأعمال الكندي

06:53 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    وزير الشؤون النيابية يشارك في مؤتمر مجلس الأعمال الكندي
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    وزير الشؤون النيابية يشارك في مؤتمر مجلس الأعمال الكندي
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كتب- نشأت علي :

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر مجلس الأعمال الكندي تحت عنوان "السياسة المالية بين تحديات التمويل.. وطموحات النمو"، بحضور أحمد كچوك، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.

وقال وزير المالية، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪

وأضاف أنه تم تحقيق خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪

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المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مجلس الأعمال الكندي
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