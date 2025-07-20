انتخابات الشيوخ.. محافظ القاهرة للمواطنين: المشاركة واجب وطني

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومسؤولي الأمن، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتي الصرف الصحي، والكهرباء، ومسؤولي المياه، ومرفق الإسعاف.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية برئاسته بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و544 ألفًا و319 ناخبًا، موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث محافظ القاهرة، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.

وشدد إبراهيم صابر، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن باللجان وتوفير أماكن انتظار لهم، ومبردات، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما أكد محافظ القاهرة، على مديرية الشئون الصحية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة النقل العام، بالتنسيق مع مرور القاهرة لتيسير الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

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