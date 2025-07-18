1810 فرصة عمل بـ11 محافظة - التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن 1810 فرصة عمل جديدة في 35 شركة من شركات القطاع الخاص، في 11 محافظة.

تخصصات فرص العمل

وأوضحت وزارة العمل، بحسب بيانها، الجمعة، أن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات متنوعة منها:

أخصائي تسويق، موارد بشرية، مهندسو كهرباء واتصالات وميكانيكا، مديرو صيانة، مشرفو مواقع وإنتاج، شيفات، محاسبون، مندوبو مبيعات، سائقون، أفراد أمن، فنيون بمختلف التخصصات، وعمال إنتاج ونظافة.

كما تضم النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لنسبة الـ 5% التي تُلزم بها الشركات، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

موعد التقديم على فرص العمل المتاحة

وأشارت الوزارة، إلى أن موعد التقديم على فرص العمل المتاحة مستمر خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

أو عبر التواصل المباشر مع الشركات المُعلن عنها في النشرة.

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